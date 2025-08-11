今月２日に東京・後楽園ホールで行われたボクシングの日本ライト級挑戦者決定８回戦に出場後、急性硬膜下血腫で緊急開頭手術を受けた浦川大将選手（帝拳）が９日午後１０時３１分に死去した。２８歳。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が１０日、発表した。同じ興行で行われた東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ１２回戦に出場後、急性硬膜下血腫で開頭手術を受けた神足茂利選手も８日夜に亡くなっており、２人が相