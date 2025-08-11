日本サッカー界が生んだ不世出のストライカー、釜本邦茂さん（享年８１）が１０日に亡くなったことを受け、歴代４位の通算３７得点の元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）は、自身考案の育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」の初の国際大会後に、幼少期の思い出とともに追悼した。日本サッカー界最高のストライカーは、本田にとっても特別な存在だった。突然の悲報に接し、報道陣の前で明かしたのは幼少期の記憶だった。小２でサッカ