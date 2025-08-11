「昇龍の儀」で燃え上がる２頭の竜＝９日、清川村煤ケ谷江戸時代の天保のころから昭和初期にかけて清川村煤ケ谷地区で行われた雨乞いの竜の儀式を再現した「青龍祭」が９日、村内で催された。同祭実行委員会と村、村教育委員会の主催。「青龍保存会」（五本木半三会長）が中心になり、冬に竹の切り出しやカヤの刈り取りを行い、７〜８月に竜を制作した。小中学生を含む村民有志も協力し、竹を骨組みにして、胴体をわらなどで作