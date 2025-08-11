気象庁は、11日午前4時54分に「記録的短時間大雨情報」を熊本県へ発表しました。 午前4時40分までの1時間に、八代市千丁町付近で約１１０ミリ、午前4時30分までの1時間に、氷川町付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。 【各地の雨量】 ▼11日午前4時40分までの1時間雨量・八代市千丁町付近約110ミリ ▼11日午前4時30分までの1時間雨量・氷