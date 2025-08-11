熊本県美里町は、11日午前4時55分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。 「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは美里町全域の4086世帯 8460人です。 「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 ◆自治体による補足情報土砂災害及び河川の氾濫により ◆避難情報が発令され