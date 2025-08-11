＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞“メタルの帝王”オジー・オズボーンさんが7月22日、亡くなった。76歳だった。7月5日（いずれも現地時間）には、故郷の英バーミンガムのヴィラ・パークで、キャリア最後のライブ「Back To The Biginning」を行ったばかりだった。同ライブにはオズボーンさんに影響を受けたとされる世界中の豪華過ぎるミュージシャンが集結した。オズボーンさんは20年にパーキンソン病を発表するなど健