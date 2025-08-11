１９６８年メキシコ市五輪で、アジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得したサッカー日本代表のエースで、同大会で７ゴールを挙げ得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため、大阪府内の病院で死去したと、Ｊリーグなどが発表した。８１歳だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本歴代最多。通夜、告別式は近親者のみで執り行う予定で、後日お別れの会が行われる予定。日本が