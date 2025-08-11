部内での暴力事案が判明していた広陵（広島）が１０日、兵庫・西宮市内で会見し、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場辞退を発表した。同校の堀正和校長が大会本部に辞退の意向を申し入れ、受理された。大会期間中の出場辞退は、コロナ感染を理由とした辞退を除くと、春夏通じて史上初。出場を予定していた１４日の２回戦については、相手の津田学園（三重）の不戦勝となる。約１８秒間、深々と頭を下げた。広陵