¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£µÀá£Æ£ÃÅìµþ£°¡½£±¼¯Åç¡Ê£±£°Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¼¯Åç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Æ£×ÅÄÀîµü²ð¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢£Æ£ÃÅìµþ¤òÂà¤±¤Æ£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¤¿¡£¡ö¡ö¡ö°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤Ç¤ÎÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤Ë¼é¸î¿À¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢£±ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤­¤¿¤«¤Ê