巨人の井上温大投手（２４）が「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される１６日の阪神戦（東京Ｄ）で先発することが１０日、分かった。長嶋さんが背負った背番号「３」のユニホームを選手や首脳陣全員が着用する特別な試合。左腕が、重圧を吹き飛ばし、ミスターへ勝利を贈る。井上が栄光の背番号「３」を着用し、天国から見守るミスターへ、勝利を届ける。１６日に行われる阪神戦（東京Ｄ）は６月３日に８９歳で死去し