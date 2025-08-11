日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」（３０、３１日）で、漫才コンビ「ミルクボーイ」の６年連続６度目の出演が１０日、決まった。昨年に続いて、読売テレビの司会を黒木千晶アナウンサー（３１）とともに務める。ツッコミの内海崇もボケの駒場孝（ともに３９）も、今年度で４０歳の大台。読売テレビサポーターとして初登場する関西ジュニアの５人もリードして「重鎮感を出したい」と意気込んだ。（田中昌