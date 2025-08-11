◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―２ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）大黒柱にふさわしいみんなを救う投球だった。阪神・才木が１０安打を浴びながらも２失点で完投。リーグトップタイの１０勝目で、２年連続２ケタ勝利に到達した。お立ち台では開口一番「疲れました〜」と汗をぬぐった右腕。藤川阪神にとって大きな１２６球になった。真夏の９連戦の６試合目。守護神・岩崎は登録抹消されており、中継ぎエースの石井、今季