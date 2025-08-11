◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―２ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）佐藤輝の本塁打は、バットの先っぽで上がりすぎたかなと感じたが、楽にフェンスを越えた。ちょうど１週間前の３日（神宮）に、３打数ノーヒットに抑えられた奥川から、まさにリベンジの一発。打ちあぐねていたスライダーを見事に捉えた修正力は、さすがだ。夏場に入ってからは「３冠王も狙える」と言い続けてきたが、さらに成長を感じるシーンがあった。