熊本県八代市千丁町付近では、11日午前4時40分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨、また熊本県氷川町付近で午前4時30分までの1時間に約110ミリの雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。熊本県で猛烈な雨熊本県では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、熊本県八代市千丁町付近では、11日午前4時40分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨、また熊本県氷川町付近で午前4時30分までの1時間に約110ミ