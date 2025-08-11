熊本県に大雨特別警報 １１日（月祝）０時２０分に熊本県に大雨特別警報を発表されました。線状降水帯が発生し、熊本地方を中心にこれまでに経験したことのないような大雨となっています。最大級の警戒をしてください。 を画像で掲載しています。 土壌中の水分量を見ると、熊本県内はかなりの水分を含んでおり、福岡県や長崎県、大分県も非常に多い状況です、【線状降水帯】への警戒時間帯 ［１１日（月祝）朝にかけて］福岡