現役時代に水谷実雄さんと対戦した掛布雅之さん（７０）＝スポーツ報知評論家＝が１０日、故人を悼んだ。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::水谷さんは内角のさばき方が天才的だった。腕を柔らかく使って、三塁の守備位置から見ると、バットの出所が分からないほどだった。当時の広島には（山本）浩二さん、衣笠さんのリーグを代表する右打者がいたが、三塁を守っていて水谷さんの打席が一番怖かった。内角を