◆パ・リーグソフトバンク１―０日本ハム（１０日・みずほペイペイドーム）圧巻の投球だった。ソフトバンク・モイネロ投手（２９）が１３奪三振で今季２度目の完封。先発転向後２年連続の２ケタ勝利を飾った。試合前には近藤に「２点欲しい」と頼んでいたが、援護は１点で十分だった。９勝目を挙げた７月２９日の日本ハム戦（エスコン）の翌日に登録抹消となり、中１１日で天王山２戦目を託された。「ここに合わせてリフレッ