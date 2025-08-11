女優の浜木綿子（８９）とタレントの萩本欽一（８４）が１７日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜・午前７時）で４４年ぶりの再開を果たす。共演の女優・柴田理恵（６６）とともに収録後、スポーツ報知などの取材に応じたふたり。浜は「これでお別れするのは嫌」と欽ちゃんへの思いを明かした。宝塚歌劇団で娘役トップとして活躍しその後も多くの主演ドラマで代表作を生んだトップ女優・浜と、「視聴率１００％男」と呼