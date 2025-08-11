「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）手応えがある。自身の打席を振り返る姿から充実ぶりがうかがえる。阪神・高寺がタイムリーを含む３安打でプロ初の猛打賞。「しっかり準備して集中してできているので良かったと思います」。３試合連続複数安打の絶好調ぶりだ。快音が心地よい。まずは三回２死一塁から中前打。さらに六回２死二塁から遊撃への内野安打。そして極め付きは３点リードの八回１死三塁。阪口の