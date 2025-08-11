「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）最後のアウトを奪うと、阪神・才木はホッとしたように安堵（あんど）の笑みを浮かべ、攻守で大活躍の佐藤輝と抱き合った。１２６球の熱投に「疲れました」と率直な思いを語った。「中継ぎも頑張ってくれていたし、いけるところまで頑張りたいという気持ちで投げました」最後は頼れる同級生に助けられた。九回、丸山和の適時打で１点を失い、なおも２死二、三塁のピンチ