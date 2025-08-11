「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）阪神の佐藤輝明内野手（２６）が今季２度目の１試合４安打。初回に先制の適時二塁打、三回には３１号ソロを放った。通算１１５号で入団５年目の本塁打数が王貞治（巨人）と並んだ。打率・２８９はリーグトップの近本に２厘差の３位で三冠王も目前だ。チームは今季最多１６安打で、同最長の６カード連続勝ち越し。先発の才木浩人投手が２失点完投で２年連続の２桁勝利となる