7日の1回戦で広陵に敗れた旭川志峯（北北海道）の山本博幸監督は、広陵の出場辞退を受け「甲子園で戦って1―3で負けたということだけです」と話した。敗戦後、9日に北海道旭川市に戻り、この日午前から大学で野球を続ける3年生も参加して、新チームが始動。山本監督は「新チームがスタートして、もう前に進んでいます。（辞退は）学校の判断だと思いますので」と話すにとどめた。