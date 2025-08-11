日大山形は悪天候での順延を受け、午前7時から甲子園室内練習場で約1時間30分、汗を流した。「うまく時間を使えたかなと思う」と荒木準也監督。前日9日の練習にはOBの阪神・中野が姿を見せて激励。主将の岩下瑛斗（3年）は「“今までやってきたことを信じて頑張れ”という言葉を頂いた。その言葉を信じて、たくさんの人に感動を届けられるプレーをしたい」と刺激を受けていた。