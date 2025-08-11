11日の大会6日目第4試合で日大三（西東京）と対戦する豊橋中央（愛知）は約1時間30分の練習のほとんどを打撃練習に費やし、萩本将光監督は「みんな振れてますので、心配ない」とうなずいた。愛知大会決勝で戦った東邦のマーチングバンド部が応援に駆けつける予定で、萩本監督は「子どもたちの背中を押してくれると思うと、本当にゾクゾクワクワクします」と期待した。砂田隆晴主将（3年）は「無邪気にグラウンドを駆け回る姿を