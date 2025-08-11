釜本邦茂さんの訃報に、芸能界きってのサッカー好きとして知られる「とんねるず」の木梨憲武（63）は本紙の取材に「二度と現れない不世出のストライカー」と追悼。「今の僕がいる全ての原点は釜本さん」と特別な思いを明かした。（取材・構成阿部公輔）長嶋茂雄さんが6月に亡くなられて、まさか釜本さんまで…。お二人は僕らの少年時代の、昭和のニッポンを輝かせてくれたレジェンド。信じられないくらいショックです。