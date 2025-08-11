第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）が10日、出場辞退を大会本部に申し入れて了承された。SNS上で真偽不明の情報が錯綜（さくそう）する中、すでに一度は処分を受けた事案に絡む出場辞退。酷暑対策に加え、発達したSNSへの対応も、令和の高校野球が直面する課題と言える。アマチュア野球担当・河合洋介記者が、大会史上初となった開幕後の出場辞退について分析した。【記者の目】今回の出場辞退が過去の