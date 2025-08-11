出場辞退が決まった広陵を巡っては、5日の大会開幕前にSNS上で誹謗（ひぼう）中傷の投稿が一気に拡散した。会見した堀正和校長は「臆測に基づく内容、生徒の顔写真」や、野球部寮への「爆破予告もあった」と明かした。専門家は、正義感に駆られたSNSへの投稿に警鐘を鳴らしている。ITジャーナリストの三上洋氏は、開幕数日前に広陵に関するSNSへの書き込みが増え始めたのを確認した。「開幕日の5日に学校側が“辞退しない”と