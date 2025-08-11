きょう11日から朝夕2部制の実施がなくなり、第3試合で高川学園（山口）と対戦する未来富山は今大会初のデーゲームに臨む。富山大会では午前9時と午後3時開始の朝夕2部制が敷かれていたため、チームとして午後1時プレーボールは今夏初となる。プロ注目の最速145キロ左腕・江藤蓮（3年）は約30球を投げて調整。角鴻太郎監督は「暑い時間になりますけど、問題はないかな。今日もいつもと変わらず、いい球を投げていた」と問題なし