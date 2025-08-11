第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場している広陵（広島）が10日、出場辞退を大会本部に申し入れて了承された。甲子園大会開幕後の不祥事による出場辞退は春夏通じて史上初。1月の部内暴力などの事案が大会開幕直前からSNS上で拡散され、その反響の大きさから部員や在校生の安全を確保するために学校側が判断した。出場予定だった2回戦は、津田学園（三重）の不戦勝となった。不祥事に揺れていた広陵が、今夏の公式