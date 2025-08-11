【戦後80年あしたのために】終戦から80年。戦争を知る世代も少なくなってきた。戦争体験者を中心に各界の著名人にインタビューする「戦後80年あしたのために」で、次世代に語り継ぐべき大切なものを考える。初回は日本を代表する喜劇役者の伊東四朗（88）が登場。東京大空襲や疎開先での出来事を生々しく証言し、不穏な現代世界に警鐘を鳴らした。伊東は8歳の時に疎開先の静岡・掛川で終戦を迎えたが、疎開前に東京で体験