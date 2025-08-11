夜空を彩る華やかな花火も、危険と隣り合わせであると思い知らされる事故が相次いでいる。主催者や打ち上げ業者は、安全管理に万全を期してもらいたい。４日に横浜市で開かれた花火大会で、海上の打ち上げ台船２隻が燃える火災が発生した。打ち上げ予定だった花火が次々と暴発し、台船に乗っていた作業員５人が、海に飛び込む事態となった。兵庫県淡路市では３日、尺玉が打ち上げ用の筒の中で爆発した。筒の破片が飛び散り、