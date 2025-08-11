Netflixの実写版「ONEPIECE」で、主人公のルフィを演じる俳優のイニャキ・ゴドイ（21）が10日、都内で行われたイベント「ONEPIECEDAY’25」にサプライズ出演した。シーズン2が来年に配信。ゴドイが客席後方に登場し、原作の尾田栄一郎氏と話すため猛勉強したという流ちょうな日本語で「みんなと一緒に楽しめることがとてもうれしいです」と呼びかけると、大歓声が上がった。シーズン3の制作も発表され、ゴドイは「最高