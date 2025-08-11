天候不良で大会第６日が延期された１０日、８校の選手たちは甲子園球場の室内練習場で調整し、１１日の試合に備えた。「体調管理に気をつける」北海全国最多４１度目の夏の甲子園に臨む北海（南北海道）の平川監督は延期について、「どうしようもない。体調管理に気をつけたい」と受け止めた。４年前の夏も３日連続で雨天中止となった経験があり、今大会はウェートトレーニングの器具を宿舎に持ち込んでいる。主将の佐藤は「大