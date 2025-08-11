家族の記憶＜１＞ドナルド・キーンと養子・誠己さん太平洋戦争中、米海軍は日本語を使える語学将校を急いで養成した。その数は約１２００人とされ、ドナルド・キーンさんもその一人だった。「いざ日本と戦うことにはなったが、日本語の読み書きのできるアメリカ人は５０人くらいしかいないと聞いた」と、自伝に記している。教師は日系２世キーンさんは１９４２年２月、カリフォルニア大学バークレー校に開設された海軍日本語