【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『24時間テレビ』を観ていると、学校では学べないことが学べるように感じていたので、僕たちも画面を通してそのような部分を伝えていきたいです」（西村拓哉） 『24時間テレビ48』の読売テレビの出演者が決定。司会を6年連続の番組出演となるミルクボーイと黒木千晶アナウンサーが、ytvサポーターを関西ジュニアの西村拓哉、嶋崎斗亜（「崎」は、たつさきが