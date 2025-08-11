【ワシントン＝中根圭一】米電力大手コンステレーション・エナジーのクアッドシティーズ原子力発電所（イリノイ州）で２０２３年、炉内にある核燃料の冷却水が流出したトラブルがあったにもかかわらず、米原子力規制委員会（ＮＲＣ）に虚偽の報告がなされたとして、ＮＲＣが同社に行政処分を行ったことがわかった。ＮＲＣは同社について、虚偽報告など計６件の違反を確認している。行政処分にあたる「確認命令」を今年７月１６