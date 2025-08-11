女優の山田杏奈や大島美優を輩出した少女漫画誌「ちゃお」で活躍する女子を選ぶ「ちゃおガール２０２５★オーディション」が１０日、神奈川・パシフィコ横浜で開催され、東京都出身の小学４年生・りのあ（１０）さんがグランプリに輝いた。おはスタ賞とのＷ受賞となった、りのあさんは「二つの賞を取れて、とてもうれしい」と頭上にティアラを輝かせて笑顔。喜びを一番に伝えたい相手は「家族」で「グランプリとれたよ！やった