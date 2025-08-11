【モデルプレス＝2025/08/11】関西ジュニアの西村拓哉、嶋崎斗亜（※「崎」は正式には「たつさき」）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎が、8月30日から31日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ』のytv（読売テレビ）スペシャルサポーターに就任。5人が同サポーターを務めるのは初となる。【写真】関西ジュニア、煌びやかに踊る◆関西ジュニア5人「24時間テレビ」ytvスペシャルサポーター就任2025年で48回目を迎える同番