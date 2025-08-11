「ロッテ（降雨中止）オリックス」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）３年目の左腕、ロッテ・吉川のプロ初先発が幻となった。１１日のオリックス戦（ゾゾ）で登板予定だったが、雨天中止となった１０日の先発のボスがスライド登板することになった。練習を終えて「緊張しますけど、もうしてるっすけど。自分の持っているものを出せたら」と話していたが、登板はお預け。同期の田中晴、２年目の木村が先発として躍進。次の