日本生まれで中国、米国にもルーツをもつノゾミ・リン（24）が22日、今年デビュー60周年を迎えたシンガー・ソングライター加藤登紀子（81）プロデュース曲「渡り鳥の子守歌」で配信リリースデビューする。同曲は業界初となる日本語、英語、中国語の3カ国語同時リリース。CDは9月17日発売となる。加藤とリンが、日刊スポーツの取材に応じた。【取材・構成＝川田和博】◇◇◇−リンさんは、これまでどんな音