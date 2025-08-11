「一緒に食べるのが待ちきれない」ホットドッグを手にスタンドへ日本人として初の米野球殿堂入りしたイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が9日（日本時間10日）、現役時代に背負った背番号「51」の永久欠番セレモニーに臨んだ。この中で口にした“公約”を、直後に行われたレイズ戦で早速実行に移す姿に、米国のファンが「本当のゴールのよう」と賛辞を寄せている。マリナーズの本拠地、Tモバイルパー