◇釜本邦茂さん死去釜本さんとともに戦ったメキシコ五輪・日本代表イレブンが別れを惜しんだ。「黄金の左足」と呼ばれ、左サイドからのクロスで釜本さんのゴールをアシストし続けた杉山隆一さん（84）、早大時代からの先輩だった松本育夫さん（83）、プライベートでも親交があったGK横山謙三さん（82）が、それぞれ日本史上最高のストライカーをしのんだ。プライベートでも親交が深かった横山さんは「めちゃくちゃ残念」と、