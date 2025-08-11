イスラエル政府がパレスチナ自治区ガザ北部のガザ市の制圧計画を決定したことを受け、国連の安全保障理事会は緊急会合を開きました。パレスチナマンスール国連大使「（イスラエルの計画は）ハマスの支配を終わらせるためではなく、パレスチナ国家の独立を阻止するためなのです」パレスチナのマンスール国連大使は10日、国連安保理の会合で、各国に対し、ガザ市の制圧計画を決定したイスラエルを止めるために行動するよう訴えまし