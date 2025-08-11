気象台は、午前4時53分に、大雨警報（土砂災害）を五木村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・五木村に発表 11日04:53時点【特別警報（大雨）】荒尾玉名に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量80mm□洪水警報11日昼前に