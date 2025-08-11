国土交通省熊本河川国道事務所によりますと、九州中央自動車道は連続雨量が250ミリに達したため、いずれも熊本県内にある小池高山ICから山都通潤橋IC間の上下線で、全面通行止めとなっています。 嘉島JCTと小池高山ICもネクスコ西日本が通行止めを実施中です。 熊本河川国道事務所は「最新の気象状況や交通状況を確認するとともに、不要不急の外出は控えてほしい」と呼び掛けています。 ※8月11日(月)午前4時時点