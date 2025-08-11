10日の札幌で2勝（2、8R）を挙げ、個人馬主としてJRA通算2000勝に王手をかけた松本好雄氏の所有馬メイショウソラフネは9着。中団からしぶとく脚を伸ばしたものの、出遅れが影響した。酒井は「ゲートの中で隣の牝馬を気にする感じでボコッと出た。ペースが遅くて、かみ合う感じでもなかった。それでも力を出し切れれば、もっとやれる馬。結果を残せなくて申し訳ありません」と肩を落とした。