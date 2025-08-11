1番人気ジューンブレアは好位から上がり3F33秒0で追い上げたが2着惜敗。函館スプリントS2着に続くコンビだった武豊は「3角手前でごちゃついて折り合いを欠いた。うまく乗れなかったし、もったいないレースだった」と唇をかんだ。武英師は「賞金を加算できたのは良かった。秋に向けて、もう一段階（状態を）上に持っていきたいね」と今後を見据えた。