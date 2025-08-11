12番人気の伏兵ルヴァンユニベールが2着に激走した。3〜4角でポジションを押し上げ、直線は内へ。560キロのパワフルボディーで力強く伸び続け、ヒルノハンブルクに鼻差競り勝った。「ひそかに一発を狙っていた」と、してやったりの表情だったのが内田。「内枠が良かった。ある程度前で運ぶことができたし（前走から2キロ増の）57キロでもよく頑張ってくれた」と相棒を称えた。