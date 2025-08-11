初の地元G3で師匠の冠レース。並々ならぬ思いで臨んだ阿部英斗は無念の二次予選敗退。しかし3日目8Rは上がり11秒1で捲り意地を見せた。「二次予選は気持ちが空回りしちゃったのと、橋本瑠偉さんが強かっただけで、自分も感触は悪くなく手応えを感じていた。いいタイムで捲れたし、最終日もしっかりと力を出し切りたい」集中を切らさず走り抜く。【8R】南潤が主導権を握って栗山俊介の首位。（4）から（1）（2）（3）（6）