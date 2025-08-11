ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は10日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう11日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。。予選1位の平山は準優12Rで2着に敗れた。同2位で11Rをコンマ01のタッチスタートで逃げた鎌倉が優勝戦1号艇を獲得。ツキがある。6強に入っても舟足は胸を張れる。旋回後の二の足、直線が素晴らしい。浜名湖は夫である深谷知博の地元水面。G1初制覇へ最